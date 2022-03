La DH apprend que la chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé le patron de la société très connue Dod, spécialisée dans le déstockage et la vente de textiles à bas prix, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, ce jeudi 17 mars 2022. Me Guy San Bartolome Sarrey, conseil de 80 parties civiles, contacté, exprimait sa satisfaction. "Mes clients attendent que justice se fasse".

À ce stade présumé innocent, M. Mordhay Kissous sera jugé pour, notamment, abus de biens sociaux; pour avoir en tant que dirigeant d'une société faillie, exposé des dépenses non justifiées après cessation de paiement ; avoir fourni des renseignements inexacts lors de la faillite ; avoir dissimulé une partie d'actifs dans le cadre de la réorganisation judiciaire.

Défendus par les avocats spécialisés François Koning et Cédric Alter, Mordhay Kissous obtient par contre le non-lieu pour blanchiment de capitaux et comptabilité non probante, deux préventions que le ministère public retenait dans ses réquisitions de renvoi.

Mme Caroline Kissous obtient, pour sa part, le non-lieu. Elle ne pas jugée en correctionnelle aux côtés de son père.

Il s'agit d'un dossier du juge d'instruction financier bruxellois Michel Claise. Les enquêteurs se sont notamment interrogés sur des mouvements étonnants survenus dans la période qui a précédé la faillite de cette entreprise créée dans les années 1970. Ainsi, les stocks, évalués à 24,5 millions d'euros en septembre 2015, avaient subitement fondu à moins de 3,5 millions d'euros au moment de la déclaration de faillite, neuf mois plus tard, le 30 juin 2016.