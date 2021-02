Mardi passé, la cour d’appel a déclaré l’ancien député Van Eyken et sa femme Sylvia Boigelot coupables d’avoir assassiné en 2014 Marc Dellea, et a condamné le couple à 27 ans de réclusion. "Franchement, je ne m’attendais pas à une telle sévérité dans les peines et les motivations de l’arrêt, et encore moins à ce que les deux soient menottés et conduits directement en prison", relate Giuseppe Dellea, 74 ans, père de la victime.

"Je n’ai éprouvé aucune satisfaction, aucun plaisir. Pour moi, c’est un match perdant-perdant. [...]"

(...)