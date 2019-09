La sécurité, on en parle aussi beaucoup dans les hôpitaux et notamment aux urgences.

Pour le moment, au CHU de Liège où l’on comptabilise 95 000 patients sur une année, des réunions sont organisées pour mieux sécuriser le service des urgences. Le but est que les vigiles puissent y être plus souvent. Ainsi, il est envisagé d’aménager un pied-à-terre pour les membres du service de sécurité aux urgences mêmes. " Leur présence sera ainsi encore plus régulière ", souligne Anne-Catherine Geurts, responsable du service logistique patient dont fait partie le service interne de gardiennage.

(...)