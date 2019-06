Said Hakimi fait désormais l'objet d'un double mandat d'arrêt

Selon nos infos, Said Hakimi a été placé sous mandat d'arrêt ce mardi après-midi. Il fait,en réalité, l'objet d'un double mandat. Un premier pour non respect de ses conditions dans l'affaire dite Pauwels/Hakimi. Son avocat, Fabian Lauvaux, était pourtant parvenu à le faire libérer sous conditions contre toute attente dans ce dossier où son frère aîné, Farid Hakimi, est toujours en détention. Le cadet n'a pas respecté le couvre-feu qui lui était imposé et a continué de fréquenter "le milieu".

Un autre mandat d'arrêt lui a également été décerné pour trafic de stupéfiants. Ce mandat fait suite aux nombreuses perquisitions menées lundi dans la région de Mons.

Pour ce qui est du dossier Hakimi/Pauwels, c'est ce mardi que la chambre des mises rendra son arrêt sur l'irrecevabilité ou non des poursuites suite à la mise à l'écart du chef d'enquête.