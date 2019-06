Ahmed, un petit-neveu de feu Saddam Hussein, a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre de prévention de traite des êtres humains aux côtés de deux autres prévenus. Des faits qui auraient été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

La maman du suspect était la nièce du président irakien qui a été exécuté en 2006. Son père était général dans l’armée de Saddam Hussein.

Après le procès qui a décidé de l’exécution du rais, les membres de sa famille ont été menacés et ont trouvé refuge dans d’autres pays. Ahmed s’est retrouvé en Belgique.

Mais s’il est connu, c’est surtout pour ses démêlés avec la justice… En effet, il vient d’écoper d’un total de 11 ans de prison pour des coups, mais aussi des faits de mœurs. Cette fois, il comparaît détenu car il aurait facilité le transit et l’arrivée de personnes en séjour illégal sur le territoire belge !

Des faits qu’il aurait commis depuis 2010 contre rémunérations. Mais l’homme nie les faits. Il a estimé qu’il s’agit d’un dossier monté de toutes pièces par des personnes en rapport avec son identité et celle de sa famille.

L’homme bénéficiait du CPAS alors qu’il roulait dans une grosse berline et avait plusieurs comptes en banque avec des dizaines de milliers d’euros. "C’est une cabale", a-t-il expliqué. "Quelqu’un a usurpé mon identité pour un des comptes. Je n’avais pas besoin de faire venir des gens contre rémunération. Ma mère m’envoie tout l’argent que je veux. Oui, j’ai voyagé dans beaucoup de pays d’Europe. Mais on n’est pas en Union soviétique. On est dans un pays libre. Je ne vois pas en quoi je dois m’en expliquer."

Plusieurs personnes déclarent qu’il est connu dans le milieu pour être un passeur de gens en séjour irrégulier. "Cela met en péril la sécurité nationale. Je ne vais pas me mettre moi-même en danger."

Des écoutes et des observations ont été réalisées. Ahmed, mais aussi l’autre suspect, Mohamed, qui bénéficiait également du CPAS, ont fait des versements d’argent via Western Union. Une autre audience est prévue.