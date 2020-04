Un dossier de pédopornographie comme la Belgique n’en avait jamais rencontré.

La directrice générale de Child Focus, Heidi De Pauw, l’avait présenté comme le plus important dossier de pornographie enfantine traité par Child Focus depuis sa création il y a 22 ans : le dossier de ce réseau de pédopornographie jugé fin mars à Termonde sera rejugé par la cour d’appel. Condamné à 16 ans ferme, Niels M. trouve la peine trop lourde. Quant à la partie civile, Child Focus estime trop légères les peines de 5, 6 et 7 ans infligées aux quatre autres, et a décidé elle aussi d’interjeter appel.

Pendant des années, en Belgique et à l’étranger, ce réseau a déversé de la pornographie enfantine dans plus de 40 pays dans le monde. Les enquêteurs belges avaient saisi quelque 9 millions de fichiers de photos et films, dont 664 séries jamais apparues, chacune des 664 pouvant contenir des centaines d’images explicites. Cinq hommes, trois Belges, un Néerlandais et un Anglais, collationnaient de la pédopornographie depuis 2004. Plusieurs avaient déjà été interpellés, voire condamnés, dans le passé.