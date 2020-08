La chambre du conseil de Bruxelles a autorisé le maintien en détention sous surveillance électronique, de l’homme de 29 ans qui, jeudi passé, place Flagey, à Ixelles, avait poignardé un autre homme âgé de 34 ans.

Christian C., que le juge avait inculpé pour tentative de meurtre, n’est donc plus en prison, après six jours. Son conseil, l’avocat spécialisé Didier De Quévy, pouvait le confirmer hier soir : "Mon client est sorti de prison ce jeudi matin."

La dispute survenue le 31 juillet, vers 22 h, a tourné autour d’une jeune femme, Muriel, avec qui Christian C. a noué une relation récente. Christian et Muriel ont croisé l’ami éconduit de cette dernière qui aurait voulu convaincre Muriel de quitter Christian.

Muriel reconduite chez elle, Christian C. serait revenu place Flagey où une bande l’attendait. Il a été frappé et a reçu un coup de poing dans le nez.

S’estimant menacé, Christian aurait exhibé un couteau et l’a planté dans l’abdomen d’un des protagonistes. La victime, un certain John, âgé de 34 ans, a reçu le coup de couteau dans le foie. Il doit la vie à la rapidité des secours.