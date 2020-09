Le policier qui troue les pneus veut obtenir sa réintégration.

Un inspecteur principal de police s’efforce en ce moment d’obtenir sa réintégration dans un corps du Brabant wallon, plus exactement l’annulation de la décision de démission d’office prise à son égard par le collège de police. Il le fait avec l’énergie de l’homme qui a une famille à nourrir et a perdu son boulot. Il le fait aussi pour laver son honneur, estimant qu’aux yeux de ses collègues, s’être fait virer de la sorte après vingt ans de service le verse selon son avocat dans la catégorie des voleurs, des violeurs, des dealers et des meurtriers.

Mais quelle mouche a donc piqué ce gradé, il y a trois ans, pour qu’il aille, pendant son service, à Rosières (Rixensart), crever deux pneus d’une voiture parquée place Ardelle ? Pas n’importe quelle voiture : la seule à laquelle il ne pouvait pas toucher !