L’avocat Fabrice Vinclaire soulève l’illégalité de la mesure sur base de plusieurs arguments dont la loi Burka.

On le sait, on ne cesse de le répéter, le non-respect du port du masque à certains endroits comme dans les transports en commun, peut valoir jusqu’à 250 euros d’amende. Un montant que vous pourrez toujours contester mais il faudra alors vous expliquer devant le tribunal. C’est ce qu’a fait cet usager du métro bruxellois, déterminé à ne pas obéir à une mesure qu’il juge illégale. Ce mardi, il a donc comparu devant le tribunal de police de Bruxelles, défendu par l’avocat Fabrice Vinclaire. Et ce dernier est venu soulever l’illégalité de l’obligation du port du masque, au moyen de différents arguments dont plusieurs n’avaient encore jamais été évoqués jusqu’ici.

(...)