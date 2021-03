Le portail d'une école s'effondre en Flandre et fait cinq blessés parmi les élèves Faits divers Belga Un portail est tombé jeudi après-midi à l'école primaire De Wingerd à Bavikhove (Harelbeke). © AFP

Cinq enfants ont été blessés. Deux d'entre eux ont déjà été autorisés à quitter l'hôpital. "La porte se serait détachée en raison d'une sécurité plutôt faible, d'un arrêt défectueux et de la manière dont elle s'est ouverte", a déclaré le parquet. Le lourd portail coulissant est soudainement tombé sur quelques écoliers jeudi après-midi. Un garçon de 7 ans souffre de fractures du fémur et au visage. "Il a subi une intervention chirurgicale entre-temps", indique le directeur par intérim de De Wingerd. "Après l'accident, trois autres élèves ont également été transportés à l'hôpital avec des blessures mineures, et plus tard, il s'est avéré qu'une fillette avait mal au pied. Elle aussi a été emmenée à l'hôpital pour un examen approfondi. Les cours se poursuivent aujourd'hui, mais nous prenons beaucoup de temps pour parler aux écoliers".