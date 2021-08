"Sauf motif médical avéré, il n’y a et il n’y aura plus d’euthanasie chez Veeweyde. Cette page-là est définitivement derrière nous."

Plus aucune euthanasie de convenance ne sera pratiquée par Veeweyde. L’annonce est faite par son président, Gaëtan Van Goidsenhoven : "Sauf motif médical avéré, il n’y a et il n’y aura plus d’euthanasie chez Veeweyde. Cette page-là est définitivement derrière nous."