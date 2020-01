L’homme devra répondre de viol et d’attentat à la pudeur avec violence et menaces sur cinq jeunes cavalières âgées de 10 à 14 ans.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, ce mercredi matin, le procès d’un cavalier de 28 ans prévenu pour abus sexuels sur mineures, au 27 mai prochain à 9 heures.

Cet homme, ex-champion du Maroc de dressage de chevaux en 2016, devra répondre de viol et d’attentat à la pudeur avec violence et menaces sur cinq jeunes cavalières âgées de 10 à 14 ans, commis entre le 13 juillet 2008 et le 1er janvier 2012.

Les parents de celui-ci, propriétaires d’un manège dans la forêt de Soignes, au sud de Bruxelles, là où les faits se seraient passés, devront quant à eux répondre de non-assistance à personne en danger.

Les victimes ont raconté avoir subi des attouchements de la part du prévenu lorsqu’elles se trouvaient seules avec lui à l’écurie ou à la sellerie du manège. Il les entraînait ensuite dans la partie privée du bâtiment, en particulier dans une chambre située au-dessus de la buvette, où il les violait, selon leurs témoignages.

Le prévenu les menaçait de ne plus les aider à progresser en équitation si elles refusaient de lui obéir, avaient-elles encore déclaré lors de l’enquête menée par le parquet de Hal-Vilvorde.

Les trois prévenus contestent tout ce qui leur est reproché, parlant d’une machination dont ils sont les victimes.