La première perquisition dans l’église du père Samuel à Montignies-sur-Sambre date d’il y a plus de dix ans. Et ce n’est qu’à partir de ce lundi que l’homme aux milliers de fidèles et une partie de son entourage seront jugés devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

C’est l’été dernier que cette saga judiciaire a pris un tournant inattendu : alors que la chambre du conseil de Charleroi avait prononcé un non-lieu dans ce dossier et que le parquet n’avait pas jugé devoir faire appel de cette décision, la chambre des mises en accusation a suivi les parties civiles et décidé de renvoyer le père Samuel, ses neveux et certains membres de son ASBL devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Trois audiences sont prévues. La première a lieu ce lundi.

(...)