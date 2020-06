Une date d'audience a été fixée lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi dans le procès de 27 prévenus, dont l'ancien boxeur montois Farid Hakimi et l'ex-animateur de RTL-TVI Stéphane Pauwels.

Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, le procès débutera le lundi 14 septembre à Mons Expo. Les prévenus sont poursuivis dans le cadre d'un vaste dossier de home-invasions, de trafic d'armes et de stupéfiants. Farid Hakimi est soupçonné d'être à la tête d'une bande qui aurait sévi dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Stéphane Pauwels, défendu par Me Sven Mary, est quant à lui soupçonné d'être membre de cette association de malfaiteurs.

Lors de la première audience, un agenda a été établi. En raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le procès débutera le lundi 14 septembre prochain à Mons Expo afin de faire respecter les mesures de distanciation sociale. Les débats sont prévus du lundi 14 au vendredi 18 septembre, en matinée et durant l'après-midi. Les dates du 21 et du 22 septembre sont également prévues, au cas où les débats ne se termineraient pas le 18 septembre.