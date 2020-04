Est-il réaliste de penser que ce procès aura lieu avant l’été ?

Le 23 mars dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi avait fixé au lundi 20 avril - aujourd’hui ! - les vrais débuts du fameux procès Hakimi & Co, lors duquel 27 personnes doivent être jugées pour une série de home-jackings violents.

On retrouve sur le banc des prévenus le tristement célèbre boxeur montois Farid Hakimi, 29 ans, présumé meneur de la bande, ainsi que Pascal Faedda, 35 ans, Mohammed Benaouane, 36 ans, et Marwane Hammouda. On trouve aussi à la 21e place l’ancien animateur vedette de RTL Stéphane Pauwels, 51 ans. Le commentateur sportif précède Noëlle C., 47 ans, son ex, dont il répète avec force qu’elle l’accuse faussement.

Le procès sera reporté

La crise sanitaire empêche que l’affaire soit prise ce matin. Selon nos informations, elle sera remise au lundi 4 mai. Il s’agira d’une nouvelle date relais. Au mieux, le tribunal fixerait ce jour-là les dates des cinq audiences planifiées.

Celles-ci dépendront de la crise sanitaire. Des suspects étant détenus depuis novembre 2017 - 30 mois de préventive, c’est énorme ! -, leurs avocats espèrent le plus tôt possible. C’est le souhait aussi du ministère public : le substitut du parquet fédéral, Julien Moinil, ne désespère pas que ce procès puisse encore se tenir avant les vacances judiciaires de juillet et août.

Mais est-ce vraiment réaliste ? Tout dépendra du déconfinement. Le tribunal de Charleroi pense qu’on y verra sans doute plus clair dans quinze jours, le 4 mai. Aujourd’hui, c’est en tout cas clairement prématuré.