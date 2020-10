La Libramontoise Clara Maes sera défendue par Mes Émilie Romain et Alexandre Mignon. Pour eux, ce procès s’annonce différent des autres, vu l’âge avancé de la présumée meurtrière. D’ailleurs, il est sans doute l’un des procès les plus curieux de ces dernières années en Belgique. Dans quel état physique et psychologique Clara Maes (89 ans) se présentera-t-elle ce lundi 5 octobre face aux jurés ? "C’est une bonne question ! Elle est parfois fatiguée, mais se montre assez confiante avant de faire face à la justice. Même si ces derniers jours, je l’ai sentie un peu plus stressée qu’à l’accoutumée. Encore saine d’esprit, il faut bien avouer que les derniers mois ont été pénibles à vivre. Le Covid, la préparation du procès, la vie dans le home… On s’est d’ailleurs arrangés pour organiser des navettes entre Libramont et Arlon. Notre cliente est également parfois capable de réagir comme toutes les personnes ayant un âge avancé. On espère quand même qu’elle ne se lèvera pas en pleine audience pour dire qu’elle est épuisée et demander à pouvoir rentrer chez elle", explique Me Romain.