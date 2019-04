Faits divers Les criminels ont beau nettoyer les scènes de crime, l’outil décèle le sang camouflé.

"Une bonne descente sur une scène de crime sera déterminante pour la suite d’une enquête criminelle." Jean-Michel Le Moine en reste convaincu malgré toutes les nouveautés technologiques (caméras, etc.) à disposition de ses enquêteurs. Pour le commissaire à la tête de la section Crime de la PJF de Bruxelles, rien n’est plus précieux que les constatations sur le terrain, même si tous les autres outils contribuent largement à faire évoluer les dossiers. "L’importance de la qualité du travail de recueil contribue à la vérité judiciaire puisque cette dernière est reconstituée via les moyens de preuves", précise Jean-Michel Le Moine toujours à la chasse d’éléments précis et fiables.

Sur le terrain justement , les criminels se montrent de plus en plus ingénieux pour faire disparaître les traces de leur passage ainsi que le sang de leur(s) victime(s).

(...)