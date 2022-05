Le quinquagénaire pédocriminel, condamné la semaine dernière à Gand et activement recherché par les forces de police, a été arrêté aux Pays-Bas grâce au "travail acharné" des équipes FAST belge et néerlandaise, a tweeté mercredi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

L'homme avait été placé, mardi, sur la liste des personnes les plus recherchées en Belgique (Belgium's Most Wanted). Rony Van Weyenberg, 54 ans, a été condamné vendredi dernier par la cour d'appel de Gand à six ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour viol sur mineur, exploitation sexuelle d'enfants et pédopornographie. Il n'était pas présent au tribunal lors du verdict.

La cour d'appel avait ordonné son arrestation immédiate, mais il ne se trouvait pas à son domicile quand la police a débarqué. Depuis, Rony Van Weyenberg faisait l'objet d'une recherche nationale et internationale sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

L'équipe Fugitive Active Search (FAST) de la police fédérale, qui coopère avec les équipes FAST à l'étranger, avait été sollicitée.

L'individu avait posté un message Facebook ("nice and warm here") laissant croire qu'il se trouvait à Ibiza.