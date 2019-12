Des frites servies dans les cachots des commissariats ! Il n’y a qu’en Belgique qu’on y a pensé et c’est le Comité P, dans une enquête on ne peut plus sérieuse, qui s’en félicite. Le Comité P s’est intéressé à la façon dont les gens mis en cellule y reçoivent à boire et à manger. À part la référence anecdotique aux sachets de frites, le Comité P conclut de façon sévère à "l’urgence de fixer des règles concernant l’organisation pratique de la fourniture dans les cellules de police, de repas dignes de ce nom et d’eau potable en quantité suffisante".

En trois mois d’enquête, le Comité P ne pouvait inspecter les 112 complexes cellulaires de la police fédérale et ceux des 187 zones de police locale. Il en a retenu 25, dont 13 à Bruxelles et en Wallonie.

(...)