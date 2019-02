Faits divers L’Union professionnelle des vétérinaires dénonce les insultes et autres agressions verbales à l’encontre des praticiens.

Mardi midi, à Woluwe-Saint-Pierre. Un forcené s’introduit dans le cabinet d’un vétérinaire installé dans la rue Jean-Gérard Eggericx. Armé d’un couteau, il se retranchera plusieurs heures dans la cave de l’immeuble, avant d’en sortir de lui-même après d’intenses pourparlers avec les forces de l’ordre. Si ce Fort Chabrol trouvait son origine dans un contexte de problèmes relationnels, il illustre parfaitement toute la tension qui peut régner dans un cabinet vétérinaire.

Installé dans la rue des Écoles à Enghien, Stefan Degallaix doit régulièrement faire face à des propriétaires d’animaux particulièrement remontés. "Je me souviens du propriétaire d’un dogue allemand, qui était venu en urgence au cabinet" , confie le vétérinaire enghiennois. " Son chien souffrait visiblement d’une torsion de l’estomac. Lorsqu’on l’a opéré, l’estomac était complètement nécrosé. Il n’y avait plus rien à faire pour le chien et il fallait l’euthanasier. Lorsqu’on l’a annoncé au propriétaire, il est devenu comme fou et a crié qu’il allait tous nous tuer, qu’on était des criminels."

(...)