Le Roi et la Reine en visite à l'hôpital Jan Yperman d'Ypres

Faits divers

BELGA

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus vendredi matin à l'hôpital Jan Yperman d'Ypres pour rencontrer le personnel infirmier et médical et aborder avec lui l'impact de la pandémie de coronavirus.