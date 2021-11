Benoît et Sylvie (le prénom de madame a été modifié) ont deux enfants. Le couple habite Uccle. Les petits bouts ont 6 et 8 ans.

Le couple s’est séparé il y a trois ans. Au départ, le tribunal de la famille accordait à Benoît l’hébergement des petits deux jours par semaine. Et puis, un malheur entraînant l’autre, Benoît, data analyst, a perdu son emploi.

Benoît a souhaité partager son histoire. Afin, nous dit-il, que "les gens sachent". Il lui arrive que deux ans après s’être inscrit au chômage, l’Onem lui demande de rembourser 5 500 euros, qu’il estime lui avoir versés indûment. Une somme qu’il est bien sûr incapable de payer. " C’est de l’argent qu’ils m’ont versé depuis 2019 et que j’ai consacré aux enfants. Ils ont décidé aussi de me sanctionner parce que j’aurais communiqué des informations incomplètes ou inexactes. Ils me privent du chômage pendant huit semaines, et l’hiver arrive."

Nous passons un moment avec Benoît. L’homme, 45 ans, un père de famille honnête, se défend d’avoir menti sur sa situation familiale.

(...)