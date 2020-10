Il est 15 h 40. Le Racing Club de Marcinelle, qui joue à domicile, tient toujours le 0-0 contre Roux, dans ce match de P3 hennuyère.

La mi-temps approche et une insolente pluie fait relever les épaules et courber l’échine des supporters. Réputés pour leur robustesse face à la fantaisie de la météo, certains d’entre eux quittent pourtant les lieux. Et pour cause : la buvette, à la chaleur légendaire, est grossièrement fermée. La faute aux mesures Covid…

Déjà, ils étaient moins nombreux que de coutume. Au guichet d’entrée, Micheline clame son courroux en faisant les comptes : 27 entrées au lieu de la septantaine : "Mais qu’on ouvre les buvettes, bon sang ! "

(...)