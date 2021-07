Ni pitié, ni sensationnalisme, mais une solution d’urgence. C’est ce que réclament Lionel Renard, Sprimontois de 36 ans, et son épouse Céline. "Je suis emprisonné dans mon corps parce que la médecine ne fait rien pour moi et Céline est emprisonnée entre quatre murs parce que la société ne fait rien pour elle. C’est caricatural mais comme toute bonne caricature, il y a un fond de vérité", écrit-il. "Nous avons déjà pris contact avec une pléthore de services pour nous venir en aide mais sans succès."

En juin 2019, le malheur s’abat sur le couple. Les médecins diagnostiquent chez Lionel une sclérose latérale amyotrophique, communément appelée maladie de Charcot, une maladie neuromusculaire, dégénérative et incurable. Les échanges d’e-mail avec Lionel exhalent un sentiment paradoxal. Alors que son esprit apparaît parfaitement aiguisé, ses raisonnements précis, ses e-mails impeccablement rédigés, son corps est en train de le lâcher.

"La conséquence de cette maladie est l’atrophie progressive de tous les muscles volontaires : en moins de deux ans, je suis passé de jeune homme actif et sportif à tétraplégique, muet, incapable de manger et même de respirer. Le désir de vivre étant le plus fort, nous avons décidé de consentir à la pose d’une sonde de gastrostomie pour m’alimenter et d’une trachéotomie pour que je puisse respirer. Je parle en nous car la maladie affecte tout autant mon épouse que moi", écrit Lionel en avril dans un courrier au cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS).

(...)