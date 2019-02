"Je n’en peux plus… Je suis à bout. Parfois je me tiens devant mon armoire de médicaments et je me dis qu’un jour je passerai à l’acte. Je l’adore et elle le sait bien. Mais je n’en peux plus."

Ce témoignage poignant, c’est une maman au bout du rouleau qui nous le livre.

Il y a quinze ans, l’intense bonheur qu’Anne a éprouvé en donnant naissance à sa fille Lara a cédé la place au désespoir quand elle apprend que son bébé a manqué d’oxygène à la naissance. "Elle allait très bien puis elle a été placée en couveuse et une infirmière a oublié de lui donner de l’oxygène. Son cerveau a directement été attaqué. Au début, on nous a dit qu’elle ne s’en sortirait pas, qu’elle ne vivrait pas plus de quelques heures" , explique-t-elle.

Quelques instants d’inattention et c’est la vie d’une famille qui bascule. Lara restera sévèrement handicapée. Pour veiller sur sa fille, celle qui était directrice d’une crèche privée quitte son emploi. Il faut dire que Lara a besoin de soins en permanence. Son papa ne s’occupe que très peu d’elle, laissant Anne dans une grande détresse.

(...)