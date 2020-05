La décision est tombée ce mercredi : le docteur S. sera renvoyé devant le tribunal pour viol, attentat à la pudeur et harcèlement à l’encontre de celle que nous prénommerons Julie. La jeune femme, qui a 30 ans aujourd’hui, a accepté de se confier à La DH, en présence de son avocat, maître Uyttendaele. Quatre ans après les faits, Julie se dit soulagée que la justice ordonne le renvoi du gynécologue devant le tribunal.

Si Julie, qui travaille dans le domaine de l’audit, a accepté de s’exprimer, c’est, dit-elle, avant tout pour éviter que d’autres victimes potentielles subissent la même chose. Elle a souhaité aussi attendre la fin de l’instruction, le renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel et la reconnaissance par la justice de sa situation de victime potentielle.

Avec le temps, la jeune femme a compris qu’elle n’avait rien à se reprocher, même si le sentiment de culpabilité l’a longtemps envahie. "Comme beaucoup d’autres victimes, ai-je réalisé grâce à l’aide de mon entourage et de mon avocat. Au début, je me sentais comme une moins que rien. Je ne comprenais pas pourquoi je n’avais pas réagi sur le moment même. Mais j’ai compris avec le temps que j’étais tout simplement tétanisée, comme si mon corps subissait une réaction chimique, aggravée par la situation de faiblesse dans laquelle je me trouvais."

(...)