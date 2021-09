Le père, grand-père et fils de ses victimes, est sous le choc : "On nous a fait croire le contraire, c’est inadmissible."

Condamné en 2010 à la réclusion criminelle à perpétuité, accompagnée d’une mise à la disposition du gouvernement de dix ans, Junior Pashi écope alors de la même peine que Marc Dutroux. La justice n’avait retenu aucune circonstance atténuante à l’encontre du triple meurtrier qui n’était âgé à l’époque que de 19 ans. Les faits étaient particulièrement odieux.

Junior Pashi, petit délinquant déjà notoire, se retrouve en IPPJ en 2008 pour le meurtre du célèbre pianiste Benjamin Rawitz. Le corps de l’artiste est retrouvé dans la cave d’un immeuble de la rue des Minimes en 2006.

L’enquête déterminera qu’il a été tué à coups de pied portés à la tête pour faciliter le vol de sa voiture. Dix-huit mois après le crime, Junior Pashi et son complice seront interpellés. Junior est donc placé en IPPJ. Il bénéficiera toutefois de sorties conditionnelles.

Et c’est lors d’un de ces week-ends qu’il commettra l’horreur à Woluwe-Saint-Lambert, le 20 septembre 2009. Ce matin-là, Junior se trouve chez Marcelle Hendrickx, la grand-mère de sa petite amie, Céline, avec qui il a un enfant, une fillette de 18 mois, Anaïs.

Junior expliquera au procès qu’il sera pris d’un doute sur sa paternité ce matin-là. Céline, sa petite amie, est absente. Le jeune homme est seul avec la grand-mère de la jeune fille et Anaïs, le bébé. La mamie lui reproche alors d’être rentré à l’aube avec le bébé. Le ton monte, dit-il, avant qu’il ne prenne la ceinture du peignoir de la dame de 77 ans pour l’étrangler et la violer. Il placera ensuite le corps de la grand-mère sous le lit et s’en prendra au bébé, deux heures plus tard, après lui avoir donné le biberon. Petite fille étranglée, elle aussi, avant d’être emballée dans un peignoir et placée dans la garde-robe.