Depuis le week-end dernier, via Facebook et par un communiqué diffusé aux médias, un ancien truand, Alain Moussa, accuse deux anciens complices, Philippe De S. et Dominique S., d’avoir été membres de la bande des tueurs du Brabant responsable de 28 assassinats entre 1982 et 1985. Le gangster âgé maintenant de 70 ans fait ces déclarations après avoir été entendu jeudi par la PJF de Nivelles, dit-il. L'homme a été arrêté par la police ce mardi matin afin d'être interrogé à ce sujet. Les policiers ont également saisis une arme à feu, des téléphones portables et du matériel informatique.