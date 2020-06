Le juge des référés d'Anvers s'est prononcé vendredi contre l'euthanasie du chaton péruvien Lee, que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait requise.

Cette dernière craignait que l'animal puisse être porteur de la rage. Selena Ali, une étudiante de 23 ans propriétaire du chaton, avait été rapatriée du Pérou début avril en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle était accompagnée de Lee, adopté dans un bar à chats de Cuzco. L'Afsca n'avait cependant pas donné son autorisation, le Pérou étant un pays considéré à haut risque pour la rage. Le chaton a été vacciné contre la rage, mais n'a pas passé suffisamment de temps en quarantaine.

Fin avril, l'Afsca avait décidé que Lee devrait être euthanasié, car il n'est pas exclu que l'animal soit porteur du virus. Selena Ali s'y était opposée et avait mis le chaton à l'abri. L'Afsca avait alors porté l'affaire en référé et réclamait 5.000 euros de l'heure tant que Lee ne lui était pas remis. L'agence fédérale a été déboutée vendredi par le juge.

L'ambassade confirme

L'ambassade du Pérou en Belgique a confirmé jeudi dans un courrier adressé à Denis Ducarme, ministre de tutelle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), que le chaton Lee pouvait rentrer au Pérou, ressort-il vendredi d'un communiqué de l'association de défense des animaux Gaia, qui a posté ce courrier sur son site internet. Le cabinet Ducarme a confirmé vendredi avoir reçu une réponse péruvienne et espère une réunion entre l'ambassade et l'Afsca afin de clarifier les modalités de retour du petit félin. Selena Ali, une étudiante de 23 ans de Stabroek, avait ramené du Pérou, en pleine crise du coronavirus début avril, le chaton dans un vol qui la rapatriait vers la Belgique, sans autorisation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Or, le Pérou est un pays considéré à haut risque pour la rage. L'animal a été vacciné contre cette maladie, mais n'a pas passé suffisamment de temps en quarantaine. Fin avril, l'Afsca avait alors demandé qu'il soit euthanasié, car il n'était pas exclu que l'animal soit porteur du virus. Selena Ali s'y est opposée et n'a pas rendu le chaton.

L'agence sanitaire péruvienne Senasa avait indiqué dimanche sur son compte Twitter donner son feu vert pour le retour de l'animal mais les autorités belges attendaient encore une notification officielle.

L'ambassade du Pérou a confirmé jeudi l'accord du pays andin pour un retour du félin sur son territoire, à condition de présenter l'un des documents suivants: un certificat sanitaire officiel des autorités belges précisant les vaccins et le passeport du chaton, ou le carnet de vaccination de Lee octroyé par le vétérinaire qui l'a vacciné au Pérou contre la rage.

Vendredi, Denis Ducarme a demandé à l'ambassadeur du Pérou en Belgique qu'une réunion entre l'Afsca et l'ambassade puisse avoir lieu le plus rapidement possible pour détailler et clarifier les modalités d'un retour du chat vers le Pérou.

Par ailleurs, le juge des référés d'Anvers, saisi par l'Afsca, s'est prononcé vendredi contre l'euthanasie du chaton et a donc débouté l'agence fédérale.

GAIA se félicite de la décision

"Nous allons maintenant rechercher la meilleure solution possible conformément au verdict", déclare le président de GAIA, Michel Vandenbosch. "Nous sommes très heureux de cette décision. Lee reste en vie ! Mais il ne s'agit pas seulement de Lee, un chat, mais des nombreux autres animaux qui seraient probablement tués inutilement et illégalement sans ce verdict".