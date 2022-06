À partir du 10 juin, Dino Scala, un violeur en série qui a semé la terreur en Belgique, dans la région d’Erquelinnes, et dans le nord de la France pendant trente ans, sera jugé par la cour d’assises de Douai. Il est poursuivi pour 56 viols et agressions sexuelles de la fin des années 1980 à 2018, date de son arrestation à l’âge de 56 ans. Des viols qu’il a tous reconnus, d’abord un par un, et puis un jour la totale. La plus jeune des victimes n’avait que 13 ans au moment des faits.