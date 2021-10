C'est ce qui ressort de l'enquête menée par la police locale et le parquet de Flandre orientale. L'un des occupants, un Slovaque âgé de 33 ans, était domicilié à Gand. La police a été avertie vers 02h30 qu'une voiture avait fait une sortie de route dans la Lys. Les services de secours se sont rendus sur place et les pompiers-plongeurs ont remonté à la surface une voiture dans laquelle se trouvaient quatre passagers, trois hommes et une femme. Aucun document d'identité n'a dans un premier temps été trouvé à bord. Le véhicule impliqué était une Peugeot immatriculée en France.

Après enquête de la police et du parquet, il apparaît que les quatre occupants sont probablement d'origine slovaque. Il s'agit d'un homme de 33 ans inscrit à Gand et de sa compagne de 35 ans. Les deux autres victimes sont des hommes âgés de 23 et 26 ans. La raison pour laquelle ils se trouvaient dans une voiture immatriculée en France n'est pas encore connue.