Pour les 25 ans de la règle imposant aux conducteurs de céder la priorité aux piétons qui s’engagent sur un passage, Vias a réalisé une enquête. Voici les résultats.

Il y a 25 ans, la règle imposant aux conducteurs de céder la priorité aux piétons qui s’engagent sur un passage ou sont sur le point de s’y engager entrait en vigueur. Et aujourd’hui, une nouvelle enquête de Vias vient s’intéresser à la perception et au respect de cette directive chez nous.

Ce qu’il en ressort, c’est tout d’abord son impact positif sur la sécurité routière. En effet, 7 Belges sur 10 estiment qu’elle améliore la sécurité routière et 2 conducteurs sur 3 font un petit signe aux piétons lorsqu’ils leur cèdent la priorité, ce qui permet à ceux-ci d’être certains d’avoir été vus. "C’est d’autant plus important que la proportion d’accidents impliquant un piéton sur un passage a augmenté l’an dernier." Dans le détail, on apprend que 6 piétons sur 10 (57 %) impliqués dans un accident lors de la traversée de la chaussée le sont alors qu’ils se trouvent sur un passage non protégé par des feux. D’ailleurs, ce pourcentage est en hausse par rapport à 2019 (50 %). Pourtant, depuis 1996, le Code de la route impose aux automobilistes de céder la priorité aux piétons engagés sur un passage ou sur le point de s’y engager.

96 % des conducteurs s’arrêtent toujours ou la plupart du temps