On retrouve nettement moins d’internés, personnes jugées irresponsables de leurs actes, derrière les barreaux des prisons belges. Alors qu’ils étaient encore 1 000 en 2014, ils sont désormais deux fois moins. C’est ce qui ressort du nouveau rapport annuel de la DG EPI, la direction générale des établissements pénitentiaires. Rapport basé sur l’année 2017, dans lequel on peut également lire que la chasse aux téléphones portables dans les prisons, porte ses fruits via le nouveau système des sweepings. Ils sont réguliers dans de nombreux établissements et permettent de saisir les téléphones portables. 336 GSM ont ainsi pu être saisis en 2017 contre 186 en 2016.

La lutte contre l’arrivée de drones derrière les murs des prisons, s’améliore, elle aussi. Il existe désormais une procédure de détections des drones aux alentours des bâtiments pénitentiaires. Une procédure explicite à suivre par les membres du personnel. Un appareil spécialisé dans cette détection a également été installé à la D-Radex de Hasselt.