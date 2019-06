De plus en plus, les conducteurs de véhicules de services d’urgence - ceux munis d’ un ou plusieurs feux bleus clignotants et d’un avertisseur sonore spécial - préfèrent emprunter le milieu de deux bandes de circulation plutôt que la bande d’urgence.

Et pourtant, ce n’est pas prévu dans le code de la route. Une amélioration verra le jour dans le prochaine mouture de celui-ci. Le nouveau code voudra, en effet, que, pour céder le passage sur les voies publiques sans bande d’arrêt d’urgence, les conducteurs se trouvant sur la bande de circulation la plus à gauche se déplacent le plus possible vers la gauche et ceux qui se trouvent sur la bande contiguë, le plus possible vers la droite. Pour Benoît Godart de l’Institut Vias (Institut belge pour la sécurité routière), le changement effectif lors du prochain code de la route n’est pas encore suffisant.

(...)