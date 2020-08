Applications, sites internet ou plateformes en ligne, il existe de tout sur Internet pour trouver l’amour. Et si les moyens se multiplient, les risques aussi. De fait, beaucoup de faux comptes sont créés sur la Toile pour profiter de la faiblesse ou de la crédulité des utilisateurs. Au menu des usurpateurs d’identité, des combines grossières mais aussi plus élaborées, avec des résultats qui peuvent être catastrophiques. Au niveau mondial, on parle de chiffres atteignant 201 millions de dollars, soit 169 millions d’euros, d’argent volé.

