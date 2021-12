Accord d’extradition avec les Émirats : ils y vivent dans le "bling bling" et blanchissent leur argent dans l’immobilier et les biens de luxe.

Les barons de la drogue planqués à Dubaï peuvent trembler. En théorie, ils ne sont plus à l’abri de la justice. Le ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a signé ce jeudi un accord d’extradition et d’entraide pénale avec les Émirats arabes unis. Objectif : ramener les inculpés devant un tribunal belge et traquer leurs avoirs criminels. Il était temps : cela fait des années que ce pays du Golfe et Dubaï, principalement, sont devenus un paradis d’impunité pour des trafiquants. Un havre de paix idéal pour blanchir et investir leur sale pactole dans les produits de luxe et l’immobilier.

L’exode exotique de ces criminels clés est même devenu plus important depuis le lancement de l’immense dossier SKY. Ce réseau de télécommunication crypté, utilisé par de nombreux narcotrafiquants, a de fait pu être infiltré par la police. Avec, à la clé, une série de perquisitions, de saisies et d’arrestations retentissantes et surtout une retrouvaille de la piste de plusieurs barons de la drogue.

