© Montage Shutterstock et Flemal

Il y a quelques semaines, une campagne de sensibilisation de la Région bruxelloise s’était attiré le courroux de nombreux automobilistes qui s’estimaient injustement discriminés : on y voyait des citoyens lambdas se transformer en monstres agressifs dès l’instant où ils s’installaient derrière le volant de leur voiture. Au moins une cinquantaine de plaintes avaient atterri sur le bureau du Jury d’éthique publicitaire. Lequel avait finalement estimé que la campagne avait un but de sensibilisation à la vitesse et n’était donc pas "de nature à dénigrer les automobilistes en tant que catégorie de personnes, ni à inciter au racisme".

Pourtant, à en croire le nouveau baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes, relayé par l’Institut Vias, le comportement des citoyens évoluerait effectivement par la négative une fois qu’ils ont les mains posées sur leur volant. Selon ce baromètre, qui a analysé les comportements autorapportés de près de 12 400 automobilistes, près de 20 % des Belges sondés admettent "ne plus être les mêmes" une fois qu’ils appuient sur la pédale d’accélération.

Un changement de comportement en grande majorité négatif : si 47 % des conducteurs certifient rester être courtois sur la route, seulement 47 % affirment rester également calmes. "Cela signifie que 53 % des Belges estiment qu’ils ne sont pas calmes quand ils sont derrière un volant, commente Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Cela place la Belgique en dernière position sur les 11 pays européens analysés. C’est d’autant plus interpellant que l’énervement au volant peut avoir des conséquences très graves."