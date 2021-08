Pendant son audition, Paula accuse un ou des policiers d’avoir dérobé toutes ses affaires dont un bracelet d’une valeur de 7 000 euros. Une enquête interne est ouverte.

La police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles a ouvert une enquête concernant un vol présumé commis par un ou plusieurs policiers au commissariat de la police judiciaire fédérale vendredi dernier.

Vers 14 h 30, Paula se dirigeait en voiture avec son fils de 9 ans vers le cinéma Vendôme à Ixelles. Elle reçoit alors un coup de fil de la police concernant un jugement rendu le 18 juillet et qui octroie la garde exclusive de l’enfant au père.

Dans la panique, Paula parque sa voiture sur le bord de la route, le long du palais de Justice. C’est alors qu’une patrouille de la zone Bruxelles Capitale Ixelles l’interpelle pour stationnement illégal et lui demande les papiers du véhicule. Elle s’exécute, et les policiers constatent que Paula est "fichée" comme étant une criminelle qui avait commis un kidnapping. Une version qui sera infirmée par la suite. Son ex-mari pensait en effet qu’elle avait fugué au Brésil avec leur fils, alors qu’ils étaient partis quelques jours dans le sud de la France.

"Les policiers m’ont alors emmenée tambour battant au commissariat situé au 202 de la rue Royale, en brûlant les feux rouges comme si j’étais une criminelle. Mon fils était totalement traumatisé et j’ai demandé qu’ils modèrent leur conduite. Ils m’ont alors dit que je devais me taire et que je pouvais contacter un avocat. Les policiers se sont montrés arrogants et agressifs. Un autre policier a pris mes clés de voiture pour aller la stationner le long du palais de Justice."