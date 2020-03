Hier mercredi, on ne voyait personne du côté de la rue Orban à Forest, un des hauts lieux de la vente de drogue dans la capitale. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais la décision prononcée la semaine passée par le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui jugeait les petits caïds de cette place située à Forest au coin de la rue Alfred Orban et de la rue de Mérode. Huit petits caïds. Moyenne d’âge : 19 ans.

L’enquête pour les coincer a duré un an en 2018 et 2019. Les enquêteurs ont tout essayé et pratiqué notamment des observations dites "défensives " et d’autres appelées "offensives". Avec des caméras.

On imagine les enquêteurs planqués sur des toits ou dans des apparts. Invisibles en tout cas. Et efficaces, au vu des résultats. Ils ont observé comment ils allaient se ravitailler au Riad Salam situé juste au coin de la place.

(...)