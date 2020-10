L’auditeur du Conseil d’État donne raison à une automobiliste du BW qui veut l’annulation de l’arrêté créant la zone de basses émissions à Bruxelles.

Une automobiliste du Brabant wallon n’a peur de rien : elle conteste le plan créant la zone de basses émissions mis en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2020 pour préserver la qualité de l’air dans la capitale. Sa voiture ne peut plus entrer à Bruxelles. C’est une diesel et elle a plus de 15 ans d’âge ? Sa question : pourquoi la Région lui interdit-elle l’accès alors qu’elle permet sans réserve celui des camions (autrement polluants) de plus de 3,5 tonnes.

C’est ce qu’elle plaide au Conseil d’État et l’argument met les autorités bruxelloises en difficulté. Avec le Covid-19, c’est passé inaperçu mais, fin mai, celles-ci ont modifié en douce l’arrêté du 25 janvier 2018 instaurant la zone de basses émissions.