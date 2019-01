Peu de précisions ont été données sur les incidents qui ont justifié la fermeture de la station de métro "Étangs Noirs", dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit du Nouvel An.

La STIB (sociétés des transports intercommunaux bruxellois) s'est contentée de préciser que la fermeture de la station avait été décidée "sur ordre de police suite à des incidents en surface". "La police nous a demandé de fermer la station Étangs Noirs suite à des incidents survenus en surface", a communiqué la porte-parole de la STIB, Cindy Arents. Les métros étaient en mesure de circuler via cette station mais ne pouvaient s'y arrêter.

La station a été fermée sur ordre de police "peu après 1 heure du matin mardi et a été à nouveau rendue accessible avant 1h30".

La DH a pu se procurer cet enregistrement vidéo qui donne une ampleur plus exacte de ce qui "se passait en surface" . La vidéo a éré prise à 1 h 12 du matin et s'il ne s'agissait que d'une "nuit de réveillon", admettons qu'on pourrait plutôt penser à une scène d'émeutes avec violences extrêmes avec la participation de plusieurs dizaines de personnes et la mise à feu de commerce et véhicule. Ayant décollé à Melsbroek, un hélicoptère de la police fédérale a tout filmé. L'enquête est en cours en vue d'identifier les casseurs.