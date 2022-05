Les chercheurs d'emploi attaqués et escroqués par des hackers qui se font passer pour LinkedIn Faits divers Sébastien Ponciau © AP

Selon la société de cybersécurité Egress, les attaques de phishing (hameçonnage) ont augmenté de 232 % sur LinkedIn depuis le début du mois de février. Le phishing consiste à appâter un internaute via un message personnalisé, afin de l’inciter à cliquer sur un lien qui le conduira à un logiciel malveillant ou à une tentative d’extorsion. Le but de ces escroqueries : inciter les utilisateurs et les clients à donner leurs données personnelles. (...)