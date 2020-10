En pleine crise de surmortalité, seules treize communes wallonnes ont dû exhumer hors période légale pour " faire de la place".



Malgré la seconde vague et une éventuelle surmortalité à venir, Xavier Deflorenne n’est pas inquiet : " Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de saturation ."

Le Monsieur Cimetières de la Région wallonne s’appuie notamment sur l’expérience d’avril, de mai et juin derniers. À l’époque, une dérogation avait été proposée aux communes afin de leur permettre de " f aire de la place ", soit d’exhumer les cadavres de tombes non concédées ou mal entretenues, jusqu’au 15 juin, alors que la période autorisée s’étale, pour des raisons sanitaires liées à la chaleur ambiante, du 15 novembre au 15 avril. Une latitude qui devait permettre aux cimetières d’accueillir la surmortalité liée au Covid mais aussi de soulager les communes contraintes de stopper les chantiers d’exhumation en cours en raison de la situation sanitaire et qui ont perdu, de ce fait, plusieurs semaines.

(...)