En Belgique, des drapeaux avec le logo de QAnon ont été affichés lors de quelques manifestations contre les mesures relatives au Covid.

La députée Ecolo Cécile Thibaut s’en est inquiétée en Commission Justice. "Ce mouvement basé sur une théorie conspirationniste aux relents antisémites, comportant de nombreux adeptes aux États-Unis, serait en pleine expansion de notre côté de l’Atlantique."

Dans les grandes lignes, cette théorie s’appuie sur un récit tentaculaire selon lequel il existerait une société secrète qui déciderait de tout, composée de personnalités politiques, médiatiques et financières. Son nom : le "Deep state". "Ces personnes pratiqueraient la pédophilie et les sacrifices humains afin de s’assurer le contrôle mondial et la vie éternelle."

