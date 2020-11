Depuis 2016, l’État belge a la possibilité de geler les ressources économiques des personnes liées directement ou non à des infractions à caractère terroriste. En quatre ans, pas moins de 274 individus ont ainsi eu droit à ce traitement. Une liste qui vient d’être complétée par l’ajout de 21 nouvelles personnes. C’est ce qu’ont communiqué ce mercredi les ministres de la Justice et des Finances, Vincent Van Quickenborne et Vincent Van Peteghem.

(...)