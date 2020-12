Notre confrère Florent Marot, de L ’Avenir, a pu révéler, le 17 novembre dernier, le décès d’une figure tout simplement unique des annales policières : le roi de l’évasion Robert Van Oirbeek, qui mesurait 1 m 66 et qu’on appelait le Petit Robert, décédé à Namur, à l’âge de 65 ans. Six semaines après, Alex Deloyer, un policier ayant participé à l’une des arrestations de Van Oirbeek, publie Mes tribulations aux éditions Le Livre en papier : les mémoires en 349 pages de sa vie de flic au GRB, le groupe de répression du banditisme, l’antigang de la PJ de Bruxelles dont les patrons s’appelaient Frans Reyniers, Albert Toch et Georges Marnette, respectivement "Papa one", "Eagle four " et "Banzaï ". Et Deloyer était "Buffalo", ou bien "Schmock".

