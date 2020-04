Après le 11 mai, les barrages policiers deviendront par contre inutiles.

La sortie du confinement, c’est pour bientôt avec une première phase le 4 mai prochain mais d’ici là, l’ensemble des mesures imposées par le gouvernement devront encore être respectées. Les contrôles policiers se poursuivront donc.

"Une règle reste d’application jusqu’à ce qu’elle soit changée explicitement", a insisté la Première ministre ce vendredi soir.

Pour ce qui est des barrages, comme ceux que vous avez pu croiser à de nombreuses reprises ces dernières semaines, ils deviendront inutiles mais pas avant le 11 mai, date à laquelle la deuxième partie de la phase 1 sera entamée, avec l'ouverture de tous les commerces. Sauf si les hospitalisations repartent considérablement à la hausse d’ici là car là encore, Sophie Wilmès insiste sur le conditionnel.

"Ce qui est certain, c’est que nous n’avons pas envie de perdre de la capacité pour rien. Nous n’avons pas non plus envie d’embêter les citoyens pour rien et nous continuerons à traduire les décisions politiques en termes opérationnels sur le terrain", nous confiait Michael Jonniaux, le chef de corps de la zone Montgomery à Bruxelles, la veille du Conseil national de sécurité alors que nous abordions dans nos colonnes la fin de ces barrages de police.

Avec l'ouverture de tous les commerces, il deviendra plus compliqué de contrôler chaque déplacement des citoyens. Mais cette étape n’est pas encore pour demain. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura plus de contrôles;

Dans l’ensemble, les contrôles de police se passent bien jusqu’ici, pas de raison que cela change dans les prochains jours même si on s’attend, avec l’annonce de ces mesures, à davantage de sorties inutiles alors qu’on le rappelle, seuls les déplacements justifiés sont autorisés pour le moment.

“Nous allons nous préparer pour les semaines à venir. La police continuera à jouer un rôle important et nous comptons aussi sur les citoyens pour poursuivre le respect des mesures en place”, nous a précisé hier soir le porte-parole de la police fédérale, Jonathan Pfund.