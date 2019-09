Pas plus tard que ce samedi en fin de matinée, une nouvelle course-poursuite s’est déroulée dans les rues de Bruxelles. Elle a démarré à Uccle pour s’achever au coeur du Bois de la Cambre, en plein milieu des promeneurs qui venaient profiter des températures exceptionnelles de ce début de week-end. La course s’est terminée par l’arrestation de deux individus. Le conducteur et le passager. La police a tiré sur le véhicule pour le maîtriser.

(...)