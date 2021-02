L’enquête du parquet d’Anvers est quasiment bouclée. Elle confirme qu’avec Stephaan Du Lion, la Belgique tient l’un des pires tueurs en série de ce début de siècle. Et dire qu’il a manqué de peu que ce laveur de vitres à la tête rondouillarde passe complètement dans les mailles du filet. Et que quatre assassinats de femme en 1992, 1993, 1994 et 1997, demeurent à jamais des cold cases. Le procès aura lieu l’an prochain.