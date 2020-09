Les réalisateurs de Ni juge, ni soumise dans les secrets de l’enquête du siècle.

Depuis 2014, en réalité, la juge d’instruction en charge des tueries du Brabant n’est plus tout à fait "seule".

Les réalisateurs Manu Riche et Yves Hinant, à qui l’on doit Ni juge, ni soumise, accompagnent la juge Martine Michel dans sa course pour boucler le dossier de l’affaire criminelle la plus lourde de sang et d’interrogations qu’ait connue le pays : au moins 28 meurtres dans les années 1980. Projet exceptionnel, véritablement unique. Que ce soit pour Kennedy ou Olof Palme, on chercherait vainement à l’étranger qu’une équipe ait pu suivre, de l’intérieur, pendant des années, une enquête de cette dimension.

(...)